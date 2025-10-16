LIVE Alcaraz-Fritz 4-3 Six Kings Slam 2025 in DIRETTA | spagnolo avanti di un break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 Gioco Alcaraz: kick ad uscire, volee profonda e centrale e poi stop volley. 40-0 Prima in slice ad uscire. 30-0 Ace, il secondo del match per Alcaraz. Kick perfetto ad uscire con la palla che salta moltissimo 15-0 Prima al centro vincente. 4-3 Gioco Fritz: prima ad uscire vincente. 40-30 Palla corta ad incrociare e poi lob correndo all’indietro. 40-15 Fritz spinge bene con il dritto, muore a metà rete il back difensivo dello spagnolo 30-15 Larga la risposta dell’iberico 15-15 Risposta profondissima di Alcaraz che provoca l’errore dell’avversario 15-0 Si ferma in rete la risposta di dritto 4-2 Gioco Alcaraz: ace, il primo del match per lo spagnolo che ha servito perfettamente alla T. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Fritz 4-3, Six Kings Slam 2025 in DIRETTA: spagnolo avanti di un break

Scopri altri approfondimenti

Six Kings Slam - Ecco l'orario delle semifinali Sinner-Djokovic e Alcaraz-Fritz. Si entra nel vivo del torneo a Riyadh: in campo quattro dei migliori cinque giocatori del ranking Atp https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Atp_Tennis/102390/six-kings-slam-ecco- - X Vai su X

Domani Novak Djokovic vs Sinner ed Alcaraz vs Fritz - facebook.com Vai su Facebook

TagsWimbledon alcaraz-fritz - "E' uno dei match più eccitanti sul circuito, ho cercato di vederlo il più ... Lo riporta corrieredellosport.it

Diretta/ Fritz Alcaraz (risultato finale 1-3): Carlos ha vinto in 4 set! (Wimbledon 2025, oggi 11 luglio) - 3, è stata una bella partita la prima semifinale di Wimbledon 2025, ma infine secondo le previsioni ha vinto il favorito, cioè Carlos Alcaraz, che si è imposto contro Taylor Fritz dopo ... Riporta ilsussidiario.net

Fritz-Alcaraz 4-6, 7-5, 3-6, 6-7: lo spagnolo vince e torna in finale per il terzo anno consecutivo. Ottima prova dell'americano - Alla fine vince Carlos Alcaraz dopo un fantastico tie break di Fritz giocato punto su punto. Segnala leggo.it