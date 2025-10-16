LIVE Alcaraz-Fritz 1-1 Six Kings Slam 2025 in DIRETTA | inizia la prima semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Gioco Fritz: ancora una prima al centro per l’americano. 40-30 Prima al centro vincente. 30-30 Fritz perde il controllo del dritto in uscita dal servizio 30-15 Ace, il secondo della partita per Fritz che questa volta ha servito slice ad uscire. 15-15 Gran risposta di Alcaraz che gioca negli ultimissimi centimetri di campo mettendo in difficoltà l’avversario 15-0 Fritz va a segno con il rovescio lungolinea in uscita dal servizio 1-1 Gioco Alcaraz: termina in corridoio la risposta dell’americano. 40-0 Splendida palla corta giocata da Alcaraz in uscita dal servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alcaraz-Fritz 1-1, Six Kings Slam 2025 in DIRETTA: inizia la prima semifinale

