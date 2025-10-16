L' Italia? Un' isola di tranquillità e continuità The Economist promuove il governo Meloni

L'Italia "è diventata un'isola di tranquillità e continuità" e Giorgia Meloni è "in grande forma politica". A dirlo è settimanale " The Economist " che fa un bilancio dell'operato del presidente del Consiglio a tre anni dal suo insediamento. Meloni sembra esser capace di garantire stabilità all 'Italia dopo decenni di governi fragili e appare destinata a diventare il secondo premier del dopoguerra a completare un intero mandato. Eletta nel 2022, Meloni ha "governato da conservatrice pragmatica", sostenendo l'Ucraina e mantenendo "un profilo europeista" tale da farsi spazio nel cuore diplomatico dell'Europa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

