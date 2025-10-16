L’Italia dei condoni | a pagare sono i soliti onesti

Lastampa.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ma quanto ci piacciono le rottamazioni. E, infatti, arriva la quinta. La seconda del governo Meloni, dopo quelle volute da Giuseppe Conte, da Paolo Gentiloni e, prima ancora,. 🔗 Leggi su Lastampa.it

l8217italia dei condoni a pagare sono i soliti onesti

© Lastampa.it - L’Italia dei condoni: a pagare sono i soliti onesti

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: L8217italia Condoni Pagare Sono