L’Italia chiude Expo Osaka 2025 con quasi 1,8 miliardi di contratti e investimenti E vince anche il premio più prestigioso video

I numeri, gli incontri, i riconoscimenti, le emozioni. Sei mesi di grandi eventi riassunti in meno di tre minuti: un video del regista Simone Rubin racconta cos'è stato il Padiglione Italia all'Expo Osaka 2025. Si tratta di un filmato ad altissima intensità, così come lo è stata l'esperienza, o "experience", offerta dalla vetrina del nostro Paese ai visitatori e agli investitori che ne hanno decretato il successo. Un video ad alta intensità per capire l'impatto dell'Italia a Expo Osaka 2025. Il video è un racconto rapido, emozionante, costruito su immagini simboliche e momenti indimenticabili dei sei mesi appena conclusi: dai concerti di Achille Lauro, Elisa e Ligabue, alle performance di Roberto Bolle, fino alle giornate dedicate alla ricerca, all'innovazione e alla diplomazia economica e culturale.

