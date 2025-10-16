L’Italia avrà un cyber esercito nazionale fatto da 1.500 professionisti
Il ministro della Difesa Crosetto a ComoLake: “L’obiettivo è arrivare a un organico più ampio, pienamente autonomo, capace di agire con efficacia su tutto lo spettro della minaccia”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
#CyberSecurity Il 10 ottobre 2025 presso la Sede #Bankitalia di Milano si è svolto il convegno “#CyberResilience, regolamentazione e cooperazione di sistema”, promosso da Banca d’Italia e @ABI_Eventi nell’ambito delle attività del #CERTFin - CERT Fina - X Vai su X
Gli hacker etici italiani primi sul podio all’European Cybersecurity Challenge 2025 Link all'articolo : https://www.redhotcyber.com/post/gli-hacker-etici-italiani-primi-sul-podio-alleuropean-cybersecurity-challenge-2025/ Dal 6 al 9 ottobre 2025, Varsavia è stata - facebook.com Vai su Facebook
Cybersicurezza, l'Italia crea il suo "esercito di hacker" sotto il Ministero della Difesa: pronto il ddl - L'Italia si prepara a una nuova fase nella difesa nazionale: la cybersicurezza diventa parte integrante delle strategie militari. Riporta tgcom24.mediaset.it
Svolta cybersicurezza: la Difesa potrà allestire un "esercito di hacker" - A dare alle Forze armate italiane più poteri in materia di cyberwarfare è un disegno di legge presentato ieri dal presidente della commissione Difesa della Camera ... Secondo ilgiornale.it