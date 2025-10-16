L’Italia avrà un cyber esercito nazionale fatto da 1.500 professionisti
Il ministro della Difesa Crosetto a ComoLake: “L’obiettivo è arrivare a un organico più ampio, pienamente autonomo, capace di agire con efficacia su tutto lo spettro della minaccia”. Report AI Threat Landscape: attacchi in aumento del 47%. 🔗 Leggi su Repubblica.it
