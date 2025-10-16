L’Italia ai play off Mondiali potrebbe giocare la semifinale in casa e la finale in trasferta Repubblica

È cominciata la lunga attesa per i play-off Mondiali che si disputeranno il 26 marzo ed eventualmente (se gli azzurri dovessero vincere la prima) il 31 con l’appuntamento per la partita decisiva. Repubblica, con Enrico Currò, ricorda che la squadra di Gattuso dovrebbe giocare la prima in casa e la seconda in trasferta. Scrive Repubblica: C’è la possibilità che nell’urna ci siano Irlanda del Nord, Svezia e Macedonia del Nord, le tre nazionali che hanno precluso all’Italia i Mondiali 1958, 2018 e 2022. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

