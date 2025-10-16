Tempo di lettura: 2 minuti Sono pronti a tornare di nuovo in sella, stavolta di Venerdì, causa maltempo, i tantissimi appassionati che, accompagnati da Andrea De Gruttola, nelle prime tre tappe hanno letteralmente affollato l’ Irpinia Social Ride. Dopo le prime tre uscite a Manocalzati, Cesinali e Montefredane, Venerdì 17 l’Irpinia Social Ride si muoverà in direzione Serino, passando per Sorbo Serpico e Santo Stefano del Sole. L’iniziativa, promossa dalla Ciclostazione Avellino, sta raccogliendo un entusiasmo crescente tra appassionati e curiosi che scelgono di vivere la bicicletta come occasione per stare insieme in un modo nuovo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

L'Irpinia Social Ride torna in sella: venerdì si pedala verso Serino