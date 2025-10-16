Liquidata la Le Pen la Francia è ostaggio di un partitino al 2%

Laverita.info | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso sull’ineleggibilità immediata della leader del Rn. L’Ue intanto bacchetta Parigi. 🔗 Leggi su Laverita.info

liquidata la le pen la francia 232 ostaggio di un partitino al 2

© Laverita.info - Liquidata la Le Pen, la Francia è ostaggio di un partitino al 2%

Altri contenuti sullo stesso argomento

Francia: Le Pen resta prima in termine di voti assoluti - Questi i voti raccolti dai principali partiti al secondo turno delle legislative in Francia, secondo i dati del ministero dell'Interno: il Rassemblement National di Marine Le Pen ottiene 8. Segnala ansa.it

Francia, Marine Le Pen ago della bilancia. E non farà sconti a Macron - Crisi in Francia, dopo il voto di sfiducia coordinato dall’estrema sinistra del Nouveau Front Populaire e l’estrema destra del Rassemblement National che ha visto cadere il governo Barnier, il ... Secondo affaritaliani.it

Francia, Marine Le Pen colpevole di appropriazione indebita: non potrà candidarsi alle presidenziali - Il tribunale di Parigi ha ritenuto la leader del Rassemblement National (Rn), Marine Le Pen, colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per finanziare il suo partito. milanofinanza.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Liquidata Pen Francia 232