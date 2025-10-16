Ivano La Greca Il corpo senza vita del 39enne Ivano La Greca, noto dj e residente a Quattropani, è stato recuperato questa mattina tra gli scogli della zona di Punta Palmento, a Lipari. L’uomo era scomparso nella notte tra il 13 e il 14 ottobre, dopo essersi allontanato da Marina Corta. Le ricerche, coordinate dai carabinieri e condotte da vigili del fuoco e guardia costiera, si erano concentrate nelle aree costiere più impervie dell’isola. Il cadavere è stato trasferito all’obitorio del cimitero di Lipari: sarà eseguita un’autopsia a Milazzo per chiarire le cause della morte. L’allarme e le ricerche. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Lipari, trovato il corpo di Ivano La Greca: il dj scomparso da domenica era tra gli scogli di Punta Palmento