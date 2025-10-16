Lipari cadavere ritrovato tra gli scogli

Un cadavere di un uomo è stato trovato nel pomeriggio a Lipari. Il corpo si trovava in mare, bloccato tra gli scogli di punta Palmeto. Ad individuarlo sono stati i vigili del fuoco del locale distaccamento. Dopo le delicate operazioni di recupero condotte dai carabinieri, sono al momento in corso. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

