Pescia, 16 ottobre 2025 – L’Asl Toscana centro investe sulle sale operatorie della Chirurgia Generale dell’ ospedale SS. Cosma e Damiano di Pescia che compiono un deciso balzo in avanti sotto il profilo tecnologico. Sono stati, infatti acquistati, una nuova colonna videolaparoscopica di ultima generazione dotata di tecnologia 3D e 4K – ICG, un letto operatorio altamente performante e una nuova lampada scialitica. L’investimento complessivo è di oltre 300mila euro. La tecnologia di cui disponiamo oggi nel nostro nosocomio – spiega il dottor Francesco Feroci, direttore della Chirurgia Generale – è aggiornata al livello massimo disponibile su tutti i fronti in cui operiamo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’investimento sull’ospedale di Pescia: tecnologie avanzate in Chirurgia, le operazioni ora sono in 3D