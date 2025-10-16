L’investimento sull’ospedale di Pescia | tecnologie avanzate in Chirurgia le operazioni ora sono in 3D
Pescia, 16 ottobre 2025 – L’Asl Toscana centro investe sulle sale operatorie della Chirurgia Generale dell’ ospedale SS. Cosma e Damiano di Pescia che compiono un deciso balzo in avanti sotto il profilo tecnologico. Sono stati, infatti acquistati, una nuova colonna videolaparoscopica di ultima generazione dotata di tecnologia 3D e 4K – ICG, un letto operatorio altamente performante e una nuova lampada scialitica. L’investimento complessivo è di oltre 300mila euro. La tecnologia di cui disponiamo oggi nel nostro nosocomio – spiega il dottor Francesco Feroci, direttore della Chirurgia Generale – è aggiornata al livello massimo disponibile su tutti i fronti in cui operiamo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
In questa puntata di Start parliamo di come il titolo di studio della madre influenzi i Neet, di Google che annuncia un investimento di 15 miliardi sull’intelligenza artificiale in India e della figura dell’hacker etico. - facebook.com Vai su Facebook
Fs accelera sull'innovazione con un investimento da oltre 1,3 miliardi per mettere in campo il Frecciarossa 1000 di nuova generazione. #ANSA - X Vai su X
Diabetologia diventa polo a Pescia. Ecco televisite e nuove tecnologie - Il direttore Anichini: "Lo sviluppo del reparto dell’area pistoiese sempre di più si espande ... Secondo lanazione.it