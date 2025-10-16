L’Intelligenza artificiale non sostituirà la cura ma ci aiuterà a riscoprirla

Sessant’anni fa, la medicina era un dialogo tra persone. Lo ricorda l’ultimo editoriale del Lancet, che racconta come il rapporto tra medico e paziente si sia progressivamente trasformato in una relazione mediata da schermi, piattaforme e pratiche amministrative. Nella sanità moderna, la burocrazia ha finito per erodere tempo e fiducia. L’arrivo dell’intelligenza artificiale generativa apre a un possibile punto di svolta; se ben impiegata, può restituire ai professionisti ciò che la digitalizzazione aveva sottratto, cioè la possibilità di curare – non solo di gestire. Dalle sperimentazioni emerge che gli strumenti di AI generativa possono ridurre i tempi di compilazione delle cartelle cliniche, alleggerire la fatica cognitiva e migliorare la qualità dell’interazione medico-paziente. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - L’Intelligenza artificiale non sostituirà la cura, ma ci aiuterà a riscoprirla

