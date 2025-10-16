L’infettivologo dello Spallanzani | Il paracetamolo inutile con il Covid

Laverita.info | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicola Petrosillo in commissione: «Dal farmaco previsto dai protocolli zero effetti sul virus. E io, come medico, lo do pochissimo». 🔗 Leggi su Laverita.info

