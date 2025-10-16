L' induzione durata 10 ore gli esercizi sulla fitball | tutti i dettagli sul parto di Cecilia Rodriguez svelati da Ignazio Moser
Ieri, 15 ottobre, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno annunciato la nascita della loro primogenita Clara Isabel. Una gravidanza molto ricercata e per nulla scontata, quella che l'influencer e showgirl argentina ha dovuto affrontare. Adesso, finalmente, i due possono abbracciare la loro bimba. 🔗 Leggi su Today.it
