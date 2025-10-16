L’Indonesia punta sui J-10 cinesi Le ragioni della scelta
Giacarta guarda a Pechino per l’ammodernamento del suo apparato militare. In occasione di uno scambio di battute con i giornalisti avvenuto mercoledì 15 ottobre, il ministro della Difesa indonesiano Sjafrie Sjamsoeddin ha dichiarato che il governo del Paese si sta muovendo per acquistare quarantadue esemplari del velivolo da caccia multiruolo di produzione cinese J-10. Il titolare del dicastero non ha però fornito ulteriori dettagli, limitandosi ad affermare che questi aerei “presto sorvoleranno Giacarta”. Questo passo, che rappresenta la prima acquisizione di sistemi d’arma aera non occidentali a parte del Paese asiatico, ha delle implicazioni che toccano tanto l’ambito militare quanto gli equilibri della regione. 🔗 Leggi su Formiche.net
