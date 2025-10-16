L’indagine su una rapina fa luce sul gruppo che gestisce lo spaccio | scoperto un laboratorio della droga
Ha interessato anche la provincia di Latina, e in particolare il territorio di Aprilia, la vasta operazione della polizia di Chieti - sono state eseguite due misure cautelari personali (una in carcere e una ai domiciliari) e 10 perquisizioni - nei confronti di un gruppo di persone dedite allo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Torrette di Mercogliano. Rapina in gioielleria, sei arresti Tra gli indagati due donne e un minore #rapina #gioielleria #mercogliano #arresti #indagati #telenostra All'esito degli sviluppi delle attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica presso il - facebook.com Vai su Facebook