L’inchiesta rifiuti si fa più intricata Nuove indagini accuse aggravate

Inchiesta appalto rifiuti: si aggravano le posizioni di Cristian Goracci, ex amministratore unico di Sogepu e di Antonio Granieri (Ece-ex Ecocave). La corruzione, già inserita nei precedenti capi d’imputazione, è stato modificata in "corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, essendo emerse condotte in precedenza non note che hanno provocato un danno significativo alla società pubblica (Sogepu) e un ingiusto vantaggio per il socio privato (Ece)". Spuntano dalle carte cifre importanti, come i 13 milioni di euro di mancati indennizzi per la società pubblica. Il caso giudiziario che si trascina da mesi, ha registrato un supplemento di indagini raccolte in due corpose annotazioni depositate dal Nucleo di polizia economica finanziaria della guardia di finanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

