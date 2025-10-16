Matrimoni fasulli per far ottenere a cittadini stranieri il permesso di soggiorno. La procura di Perugia ha chiuso le indagini nei confronti di 13 persone, ora indagate e ritenute tutte a vario titolo coinvolte in una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in tema di immigrazione. le accuse sono anche di falsità ideologica in atto pubblico "per aver richiesto le pubblicazioni matrimoniali in assenza della cosiddetta affectio coniugalis, al solo fine di far ottenere ai cittadini stranieri la regolarizzazione della propria posizione sul territorio nazionale". Nel corso delle indagini, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Orvieto hanno fornito agli inquirenti una serie di elementi probatori tali da chiedere e ottenere dal gip di Perugia un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di un tunisino di 40 anni e di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di tre donne e un uomo di età compresa tra 25 e 43 anni, dimoranti tra le province di Terni e Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’inchiesta False nozze a Chiusi, 13 indagati