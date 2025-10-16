L' inchiesta esclusiva di Farwest | dietro la morte di David Rossi l' ombra della ‘ndrangheta
Potrebbe esserci un filo diretto tra la misteriosa morte di David Rossi, storico capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, e la 'ndrangheta. È quanto emerge da una inchiesta esclusiva di Farwest, in onda venerdì sera su Rai 3, che riporta nuove e inquietanti connessioni finora rimaste nell'ombra. Tutto parte da un numero: 4099009. In un primo momento si pensava si trattasse di una semplice telefonata, ma in realtà quel numero potrebbe nascondere ben altro: un certificato di deposito al portatore. Si tratta di uno strumento oggi illegale, che secondo molti in passato veniva utilizzato per pagare tangenti o alimentare fondi neri. 🔗 Leggi su Iltempo.it
