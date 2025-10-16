L' inchiesta esclusiva di Farwest | dietro la morte di David Rossi l' ombra della ‘ndrangheta

Iltempo.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Potrebbe esserci un filo diretto tra la misteriosa morte di David Rossi, storico capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, e la 'ndrangheta. È quanto emerge da una inchiesta esclusiva di Farwest, in onda venerdì sera su Rai 3, che riporta nuove e inquietanti connessioni finora rimaste nell'ombra. Tutto parte da un numero: 4099009. In un primo momento si pensava si trattasse di una semplice telefonata, ma in realtà quel numero potrebbe nascondere ben altro: un certificato di deposito al portatore. Si tratta di uno strumento oggi illegale, che secondo molti in passato veniva utilizzato per pagare tangenti o alimentare fondi neri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

l inchiesta esclusiva di farwest dietro la morte di david rossi l ombra della 8216ndrangheta

© Iltempo.it - L'inchiesta esclusiva di Farwest: dietro la morte di David Rossi l'ombra della ‘ndrangheta

Approfondisci con queste news

inchiesta esclusiva farwest dietroL'inchiesta esclusiva di Farwest: dietro la morte di David Rossi l'ombra della ‘ndrangheta - Potrebbe esserci un filo diretto tra la misteriosa morte di David Rossi, storico capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, e la ... Segnala iltempo.it

inchiesta esclusiva farwest dietroA “Farwest” stasera su Rai 3 inchiesta su aree di servizio - A "Farwest" con Salvo Sottile in onda stasera su Rai 3 un'inchiesta su aree di servizio e manifestazioni 7 ottobre. corrierenazionale.it scrive

inchiesta esclusiva farwest dietroFarWest, caso Garlasco con Selvaggia Lucarelli e l’avvocato De Rensis - FarWest: nuova puntata su Rai 3 con Salvo Sottile, tra inchieste e reportage. Segnala davidemaggio.it

Cerca Video su questo argomento: Inchiesta Esclusiva Farwest Dietro