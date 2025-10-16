Potrebbe esserci un filo diretto tra la misteriosa morte di David Rossi, storico capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, e la 'ndrangheta. È quanto emerge da una inchiesta esclusiva di Farwest, in onda venerdì sera su Rai 3, che riporta nuove e inquietanti connessioni finora rimaste nell'ombra. Tutto parte da un numero: 4099009. In un primo momento si pensava si trattasse di una semplice telefonata, ma in realtà quel numero potrebbe nascondere ben altro: un certificato di deposito al portatore. Si tratta di uno strumento oggi illegale, che secondo molti in passato veniva utilizzato per pagare tangenti o alimentare fondi neri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

L'inchiesta esclusiva di Farwest: dietro la morte di David Rossi l'ombra della 'ndrangheta