Il Certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica è indispensabile per chiunque pratichi sport e che non sia il mero fruitore della domenica, per il quale è sufficiente un certificato del proprio medico di base. La visita agonistica, se effettuata nelle strutture della Medicina dello Sport dell’Ausl competente è completamente gratuita per i minorenni e questo spesso genera problemi di prenotazione, come lamenta Paolo Rivalta, un utente del servizio, che scrive: "Il 14 ottobre 2025 ho cercato di prenotare una visita da marzo 2026 e l’unica data libera è il 15 giugno 2026 a Fusignano". Effettivamente ci sono alcuni periodi dell’anno in cui è davvero difficile trovare spazio per la visita agonistica gratuita per i minorenni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’idoneità per sport agonistico: "Tempi lunghi per il certificato". L’Ausl: "Ci sono carenze d’organico"