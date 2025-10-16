L' identità mancante
Il campo è nudo. Chiara Appendino ha svelato una illusione politica, quel gioco di prestigio che qualche volta ti permette di acquartierarti in una regione rossa, ma che poi lascia una strana inquietudine che stona dopo una vittoria. La Toscana è ancora di Eugenio Giani, un vecchio socialista di San Miniato, con una passione per le rievocazioni storiche nei borghi medievali e la faccia di chi vuole accontentare tutti. La prima domanda che l'ex sindaco di Torino si fa e poi mette in piazza è: ma chi ha vinto davvero? Rispondere semplicemente il campo largo significa mentire a se stessi. È accontentarsi dei numeri, senza riconoscersi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
