Liceo Marconi evacuato a Pescara diversi intossicati da una sostanza sprigionata | malori e paura

Il liceo statale Marconi a Pescara è stato evacuato dopo che in diversi sono rimasti intossicati a causa di una sostanza sprigionata: malori e paura. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Liceo Marconi evacuato a Pescara, diversi intossicati da una sostanza sprigionata: malori e paura

Argomenti simili trattati di recente

Choc a Pescara, evacuato il liceo Marconi: sostanza intossicante dalle condotte di aerazione. Paura e malori per ragazzi e prof. «Concreto pericolo per la salute» - facebook.com Vai su Facebook

#Pescara Lievi malori per alcuni studenti e studentesse, probabilmente per sostanze lanciate in un'aula: evacuato il Liceo Marconi. Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Polizia. Per alcuni ragazzi è stata necessario il Pronto Soccorso. Da stabilire cause e respon - X Vai su X

Pescara, liceo Marconi evacuato: malori per sostanza lanciata in aula - Il liceo Marconi di Pescara è stato evacuato questa mattina dopo che alcuni studenti e studentesse hanno avvertito lievi malori per aver probabilmente inalato una sostanza lanciata dentro un'aula dell ... tg24.sky.it scrive

Liceo evacuato a Pescara: sostanza tossica nell'aria, scatta il protocollo per le maxi-emergenze - Una sostanza, forse ammoniaca, si è sprigionata nella struttura: in tanti hanno avuto malori. Come scrive msn.com

Lanciata sostanza in un'aula, evacuato un liceo a Pescara - Il liceo Marconi di Pescara è stato evacuato questa mattina dopo che alcuni studenti e studentesse hanno avvertito lievi malori per aver probabilmente inalato una sostanza lanciata dentro un'aula dell ... Come scrive rainews.it