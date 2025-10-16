Liceo evacuato a Pescara per sostanza intossicante | malori Lacrime agli occhi abbiamo avuto paura

Pescara, 16 ottobre 2025 - Momenti di paura questa mattina al liceo statale "Marconi" di Pescara. Poco dopo l'ora di ingresso, in un'aula si sarebbe sprigionata una sostanza irritante o intossicante di cui non si conosce ancora l'origine. Alcuni studenti, secondo le prime informazioni, avrebbero avvertito dei malori, pare difficoltà respiratorie. La scuola è stata subito evacuata e oltre mille studenti sono stati fatti uscire. E’ scattato il protocollo per le maxi emergenze. La Asl del capoluogo adriatico ha allestito un Posto medico avanzato: sul posto tre medici del 118, tre infermieri, 20 soccorritori e cinque ambulanze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Liceo evacuato a Pescara per sostanza intossicante: malori. “Lacrime agli occhi, abbiamo avuto paura”

