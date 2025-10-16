Liceo evacuato a Pescara l’arrivo delle ambulanze e gli studenti fuori dall’istituto – Video

È scattato il protocollo per le maxi emergenze, a Pescara, al liceo statale Marconi, dopo che una sostanza si è sprigionata nella struttura. La Asl del capoluogo adriatico ha allestito un Posto medico avanzato: sul posto tre medici del 118, tre infermieri, 20 soccorritori e cinque ambulanze. Tante le persone che hanno avvertito malori. Quattro sono in pronto soccorso a Pescara (una docente e tre alunni), mentre un’altra è all’ospedale di Chieti. Si tratta – lo si apprende da fonti sanitarie – di intossicazioni da ammoniaca, che presumibilmente si è sprigionata da un laboratorio per cause in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Liceo evacuato a Pescara, l’arrivo delle ambulanze e gli studenti fuori dall’istituto – Video

