Liceo evacuato a Pescara indagini sulle cause dell’intossicazione | Campionate sacche d’aria

Non è stata colpa dell’ ammoniaca e l’indiziato numero uno non è neanche il sistema di climatizzazione. Gli accertamenti per appurare che tipo di sostanza si sia sprigionata all’interno del liceo Marconi di Pescara, provocando l’intossicazione di diverse persone e sei ricoveri in codice verde, non sono stati finora in grado di ricostruire le cause dei malanni accusati. Dopo le prime verifiche dei vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti i tecnici dell’Agenzia regionale per la Protezione ambientale, che da una parte dovranno accertare l’origine del fenomeno, dall’altro dovranno confermare che l’emergenza, come sembra, è cessata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Liceo evacuato a Pescara, indagini sulle cause dell’intossicazione: “Campionate sacche d’aria”

