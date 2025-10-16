Liceo evacuato a Pescara | fuga di ammoniaca da un laboratorio studenti intossicati Scatta il protocollo per le maxi-emergenze

Il liceo Marconi di Pescara è stato evacuato dopo che si è spigionata ammoniaca da un laboratorio della struttura. La Asl del capoluogo adriatico, dopo l’attivazione del protocollo per le maxi emergenze, ha allestito un Posto medico avanzato con tre medici del 118, tre infermieri e 20 soccorritori. Le ambulanze fanno la spola continua fra il liceo e l’ospedale civile di Pescara a causa dei diversi studenti rimasti intossicati dalla sostanza che si è sprigionata nell’aria. Quattro sono in pronto soccorso a Pescara (una docente e tre alunni), mentre un’altra è ricoverata all’ospedale di Chieti. Tra gli intossicati ci sarebbero anche alcuni vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Liceo evacuato a Pescara: fuga di ammoniaca da un laboratorio, studenti intossicati. Scatta il protocollo per le maxi-emergenze

News recenti che potrebbero piacerti

#Pescara Lievi malori per alcuni studenti e studentesse, probabilmente per sostanze lanciate in un'aula: evacuato il Liceo Marconi. Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Polizia. Per alcuni ragazzi è stata necessario il Pronto Soccorso. Da stabilire cause e respon - X Vai su X

#Pescara Lievi malori per alcuni studenti e studentesse, probabilmente per sostanze lanciate in un'aula: evacuato il Liceo Marconi. Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Polizia. Per alcuni ragazzi è stato necessario il trasferimento in Pronto Soccorso. Si lavora p - facebook.com Vai su Facebook

Liceo evacuato a Pescara: scatta il protocollo per le maxi-emergenze, cinque intossicati in ospedale - Il Documento programmatico di bilancio trasmesso alla Commissione Ue anticipa le misure della prossima legge di Bilancio. Scrive ilfattoquotidiano.it

Pescara, liceo Marconi evacuato: malori per sostanza lanciata in aula - Il liceo Marconi di Pescara è stato evacuato questa mattina dopo che alcuni studenti e studentesse hanno avvertito lievi malori per aver probabilmente inalato una sostanza lanciata dentro un'aula dell ... Secondo tg24.sky.it

Liceo evacuato, gli studenti: «Lacrime agli occhi e difficoltà a respirare, abbiamo avuto paura» - Poi qualcuno di noi ha cominciato ad avvertire una forte lacrimazione agli occhi». Da ilmessaggero.it