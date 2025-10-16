Liceo evacuato a Pescara dopo malori per alunni e prof | Intossicazioni da ammoniaca pericolo concreto

All'interno del liceo Marconi a Pescara si è sprigionata una sostanza che ha causato malori a insegnanti e alunni. Subito è scattato il protocollo per le maxi emergenze: sul posto medici del 118, infermieri, soccorritori e ambulanze. Si tratterebbe di intossicazioni da ammoniaca. L'istituto è stato evacuato, resterà chiuso per la giornata di oggi, giovedì 16 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

