Licenziamenti all' ex Sofim l’impresa di pulizie lascia a casa 81 lavoratori
Sono stati licenziati in tronco gli 81 lavoratori impiegati da ‘Servizitaliani srl’, impresa di pulizie di Moncalieri (TO) che opera nello stabilimento FPT Industrial di Foggia. Quello di oggi, giovedì 16 ottobre, per loro, è l’ultimo giorno di lavoro. Solo ieri Servizitaliani srl ha notificato i. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Altre letture consigliate
Ex Alitalia, via ai licenziamenti. Stop alla Cig e tre anni di Naspi - In cassa integrazione straordinaria dal 2017, poco meno di 2mila ex dipendenti dell’ex Alitalia Sai - Segnala ilmessaggero.it