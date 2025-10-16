Licenze di pubblico spettacolo ai Comuni le funzioni di polizia amministrativa

Messinatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Novità sul rilascio delle licenze di pubblico spettacolo. È stato in fatti disposto il trasferimento delle funzioni di polizia amministrativa ai Comuni. A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto legislativo 12 settembre 2025, n. 138, recante le “Norme di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

