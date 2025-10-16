Libri Educare nella complessità di Rosaria Peluso | uno sguardo sulle scuole di frontiera

Nel suo saggio  “Educare nella complessità”, la pedagogista Rosaria Peluso  porta alla luce, con rigore e umanità, la realtà delle  scuole di frontiera di Caivano e dell’area nord di Napoli.  Un’indagine sul campo che non si limita a documentare il disagio delle nuove generazioni, ma che si trasforma in una lente critica attraverso cui leggere le sfide educative del nostro tempo. A introdurre il lavoro, il contributo del pedagogista  Fabrizio Manuel Sirignano,  che sottolinea come, in un mondo attraversato da cambiamenti rapidi e spesso disorientanti, la formazione non sia più solo un’opportunità individuale, ma una necessità collettiva. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

