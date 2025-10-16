Libri Educare nella complessità di Rosaria Peluso | uno sguardo sulle scuole di frontiera

Nel suo saggio “Educare nella complessità”, la pedagogista Rosaria Peluso porta alla luce, con rigore e umanità, la realtà delle scuole di frontiera di Caivano e dell’area nord di Napoli. Un’indagine sul campo che non si limita a documentare il disagio delle nuove generazioni, ma che si trasforma in una lente critica attraverso cui leggere le sfide educative del nostro tempo. A introdurre il lavoro, il contributo del pedagogista Fabrizio Manuel Sirignano, che sottolinea come, in un mondo attraversato da cambiamenti rapidi e spesso disorientanti, la formazione non sia più solo un’opportunità individuale, ma una necessità collettiva. 🔗 Leggi su Ildenaro.it