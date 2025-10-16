Roma, 16 ott. (askanews) - Sesto volume della fortunata collana Spiritherapy per Chiara Amirante, fondatrice di Nuovi Orizzonti. Un'opera che parla a chiunque desideri approfondire il senso più autentico della propria esistenza e scoprire che solo nell'amore, ricevuto e donato, possiamo trovare la vera libertà. Hai mai sentito un vuoto dentro anche quando sembra che tutto vada bene? Ti sei mai chiesto se esiste qualcosa di più per cui valga la pena vivere? Questo libro è per te che non ti accontenti. Per te che sogni la libertà vera. Per te che vuoi amare senza maschere, senza paure, senza catene. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Liberi di Amare. La Vocazione!", nuovo libro di Chiara Amirante