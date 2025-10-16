Liberi di Amare La Vocazione! nuovo libro di Chiara Amirante

Quotidiano.net | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 16 ott. (askanews) - Sesto volume della fortunata collana Spiritherapy per Chiara Amirante, fondatrice di Nuovi Orizzonti. Un'opera che parla a chiunque desideri approfondire il senso più autentico della propria esistenza e scoprire che solo nell'amore, ricevuto e donato, possiamo trovare la vera libertà. Hai mai sentito un vuoto dentro anche quando sembra che tutto vada bene? Ti sei mai chiesto se esiste qualcosa di più per cui valga la pena vivere? Questo libro è per te che non ti accontenti. Per te che sogni la libertà vera. Per te che vuoi amare senza maschere, senza paure, senza catene. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

liberi di amare la vocazione nuovo libro di chiara amirante

© Quotidiano.net - "Liberi di Amare. La Vocazione!", nuovo libro di Chiara Amirante

Scopri altri approfondimenti

“Liberi di Amare. La Vocazione!”, nuovo libro di Chiara Amirante - (askanews) – Sesto volume della fortunata collana Spiritherapy per Chiara Amirante, fondatrice di Nuovi Orizzonti. Da askanews.it

liberi amare vocazione nuovoChiara Amirante e il «manuale per essere liberi di amare» - «La Croce è una condizione da cui nessuno può essere esonerato» Un «manuale pratico di spiritualità», per imparare «l’arte d ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Liberi Amare Vocazione Nuovo