Liberi dalla droga liberi dalle paure l’incontro di Roma organizzato da Gasparri e le storie di rinascita

Si terrà lunedì 20 ottobre, dalle 14:30 alle ore 19.00 nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, su iniziativa del presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, il convegno ‘Liberi dalle droghe, liberi dalle paure – Per superare ogni forma di dipendenza’. L’evento in collaborazione con le associazioni ‘Scelgo la Vita’ e ‘Italia Protagonista’, affronterà i temi legati alle dipendenze da droghe con l’obiettivo di promuovere consapevolezza, prevenzione e percorsi di recupero e reinserimento. I panel contro la droga. Nel corso del primo panel, ‘No alla droga’, interverranno moderati dalla giornalista Emma Evangelista il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al contrasto all’uso delle droghe Alfredo Mantovano, Giampaolo Nicolasi della Comunità Incontro, Don Antonio Coluccia, il senatore Maurizio Gasparri, il medico legale e assessore alla Sicurezza della regione Lazio Luisa Regimenti, la giornalista Alessandra Arachi, autrice del libro ‘Lunatica’. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

