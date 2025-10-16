Liberato lo scrittore palestinese Bassem Khandaqji | Lottai contro l'occupazione di Israele oggi serve altro
Tra i prigionieri palestinesi liberati nell'accordo sul cessate il fuoco con Israele c'è anche lo scrittore Bassem Khandaqji, vincitore dell'International Prize for Arabic Fiction col libro Una maschera color del cielo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
