Ieri, con grande soddisfazione e impegno collettivo, sono state liberate quattro tartarughe marine della specie Caretta Caretta nelle acque antistanti Capo Palinuro. L'operazione, di carattere straordinario sia per il numero sia per la stazza degli animali coinvolti, è stata condotta dalla Guardia Costiera del locale ufficio marittimo L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

© Cilentoreporter.it - Liberate quattro tartarughe Caretta Caretta nelle acque di Palinuro