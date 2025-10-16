Liam Payne è morto un anno fa i due indagati per omicidio restano in carcere e il processo non ha ancora una data | Le indagini vanno a rilento

Esattamente un anno fa, il 16 ottobre 2024, moriva a Buenos Aires Liam Payne. I due accusati di aver fornito cocaina all’ex star degli One Direction rimangono in carcere mentre la lunga e complicata indagine argentina si trascina, senza un processo in vista. Le autorità stanno ancora esaminando 800 ore di filmati di telecamere di sicurezza, il computer di Payne e i cellulari di diverse persone collegate al caso. Il telefono di un imputato, presumibilmente utilizzato per inviare messaggi a Payne prima della sua morte, non è stato esaminato fino a marzo scorso, nonostante fosse stato confiscato il novembre precedente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

