Lezioni di cinema sabato 18 ottobre il primo appuntamento al Museo di Storia Naturale

Al via sabato 18 ottobre la nona edizione del progetto Lezioni di Cinema, che si presenta quest'anno con una rassegna di sei appuntamenti (cinque lezioni e un film) ed avrà come tema i “Personaggi” della storia o della letteratura, diventati famosi sul grande schermo. La prima lezione, che si. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

