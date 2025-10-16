Lezioni di cinema sabato 18 ottobre il primo appuntamento al Museo di Storia Naturale

Livornotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via sabato 18 ottobre la nona edizione del progetto Lezioni di Cinema, che si presenta quest'anno con una rassegna di sei appuntamenti (cinque lezioni e un film) ed avrà come tema i “Personaggi” della storia o della letteratura, diventati famosi sul grande schermo. La prima lezione, che si. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Scuole chiuse sabato 18 gennaio in Calabria e Sardegna per maltempo: l’elenco aggiornato dei comuni - A causa delle allerte meteo e dei danni, in molti comuni della Calabria e del aSardegna le lezioni sono sospese sabato. Riporta fanpage.it

Lezioni al cinema di Brancaccio, disagi e proteste studenti - Gli studenti delle facoltà di economia e psicologia dell'Università di Palermo segnalano i disagi che sono costretti a subire per spostarsi dal centro e dalle province per raggiungere il cinema ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Lezioni Cinema Sabato 18