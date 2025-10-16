Lezioni di cinema sabato 18 ottobre il primo appuntamento al Museo di Storia Naturale

Al via sabato 18 ottobre la nona edizione del progetto Lezioni di Cinema, che si presenta quest'anno con una rassegna di sei appuntamenti (cinque lezioni e un film) ed avrà come tema i “Personaggi” della storia o della letteratura, diventati famosi sul grande schermo. La prima lezione, che si. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Approfondisci con queste news

Università Suor Orsola Benincasa. . Partecipa GRATUITAMENTE alle due lezioni del Master in Cinema e Televisione | 16 ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Lezioni di cinema, sabato 18 ottobre il primo appuntamento al Museo di Storia Naturale - Al via sabato 18 ottobre la nona edizione del progetto Lezioni di Cinema, che si presenta quest'anno con una rassegna di sei appuntamenti (cinque lezioni e un film) ed avrà come tema i “Personaggi” de ... Riporta livornotoday.it

Lezioni al cinema di Brancaccio, disagi e proteste studenti - Gli studenti delle facoltà di economia e psicologia dell'Università di Palermo segnalano i disagi che sono costretti a subire per spostarsi dal centro e dalle province per raggiungere il cinema ... Segnala ansa.it

Cosa fare a Roma (anche gratis) sabato 17 e domenica 18 agosto: dal concerto di Briga alle sagre fino al cinema all'aperto - E’ iniziato lo scorso 3 agosto e andrà avanti fino al primo settembre il ciclo “Vite Straordinarie”, al Teatro all’aperto Ettore Scola (Casa del Cinema), con ingresso gratuito. Scrive ilmessaggero.it