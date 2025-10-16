L’ex pm Caselli | Divieto di trasferta per i campani? In Italia la sicurezza viene usata come facciata

Gian Carlo Caselli a Radio Crc: «Divieto di trasferta per i campani a Torino? La sicurezza viene usata come facciata. Ci sono limitazioni pessime alle libertà individuali. Chi decide, sa quello che fa. Torino-Napoli? Non vedo bene la situazione per i granata. Cairo ha i suoi meriti, ma De Laurentiis al suo posto sarebbe l’uomo giusto» Oggi a Crc, radio partner della Ssc Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’ex magistrato e procuratore Gian Carlo Caselli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

