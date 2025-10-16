L’ex marito di Britney Spears Kevin Federline teme per la salute mentale della popstar
Kevin Federline, ex marito di Britney Spears, sta per pubblicare un libro di memorie, intitolato You Thought You Knew. Negli estratti pubblicati in anteprima, il ballerino statunitense riflette sul suo rapporto con la popstar e, soprattutto, sul suo attuale stato mentale, da lui messo in discussione. In alcuni passi del memoir, condivisi dal New York Times martedì 14 ottobre, l'autore si chiede se, in fin dei conti, revocare la tutela sia stata una decisione giusta per il benessere della cantante: «La verità è che questa situazione con Britney sembra avviarsi verso qualcosa di irreversibile». «È diventato impossibile fingere che vada tutto bene», continua, «Dal mio punto di vista, il tempo stringe e ci stiamo avvicinando all'ultimo minuto.
