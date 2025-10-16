L'ex fidanzato di Pamela Genini | Gianluca Soncin girava armato Sequestrate 15 armi da casa sua

L'imprenditore Gianluca Soncin è accusato dell'omicidio aggravato della fidanzata Pamela Genini. Secondo quanto emerso dal racconto dell'ex compagno della 29enne, il 52enne "girava armato". Nella sua abitazione a Cervia sono stati trovati una decina di coltelli, tra cutter e lame a serramanico, oltre a quattro o cinque pistole scacciacani. 🔗 Leggi su Fanpage.it