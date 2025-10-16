L’ex di Pamela Genini | Non sapeva più a chi chiedere aiuto Soncin è un criminale le aveva puntato contro una pistola

Milano – “È un criminale, ha commesso un omicidio premeditato. Bisogna battersi perché queste cose non succedano più”. Francesco, imprenditore quarantenne della Bergamasca, è ancora sotto choc. È stato l’ultimo a sentire l’ex fidanzata Pamela Genini, prima che Gianluca Soncin la massacrasse a coltellate. La Polizia presidia l’abitazione di Milano dove la scorsa notte è stata uccisa dall’ex compagno Pamela Genini. Milano 15 Ottobre 2025 ANSA MATTEO BAZZI La telefonata interrotta dall’irruzione dell’assassino: “Aiuto, aiuto, aiuto”. Poi il messaggio della donna per chiedergli di allertare il 112: “Teso, ho paura, hanno fatto doppione chiavi mie, è entrato, non so che fare, chiama la polizia ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’ex di Pamela Genini: “Non sapeva più a chi chiedere aiuto. Soncin è un criminale, le aveva puntato contro una pistola”

