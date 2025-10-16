L’ex di Pamela Genini | Gli uomini coraggiosi non accoltellano le donne

L’ultimo caso di femminicidio. Francesco D., 40 anni, imprenditore edile, lavora nella ditta di famiglia a Sant’Omobono, in Valle Imagna. Aveva una relazione con Pamela Genini. La sera della tragedia era al telefono con lei quando Gianluca Soncin è entrato in casa, usando una copia delle chiavi, e l’ha uccisa a coltellate. Francesco aveva ricevuto una richiesta di aiuto da Pamela. Ha chiamato la polizia, ma non è riuscito a salvarla: «In questo momento sto cercando di essere lucido e trovare il coraggio di andare avanti. Perché questo è quello che fa un uomo coraggioso. Quelli coraggiosi non accoltellano le donne». 🔗 Leggi su 361magazine.com

