L’ex di Pamela Genini | Gli uomini coraggiosi non accoltellano le donne
L’ultimo caso di femminicidio. Francesco D., 40 anni, imprenditore edile, lavora nella ditta di famiglia a Sant’Omobono, in Valle Imagna. Aveva una relazione con Pamela Genini. La sera della tragedia era al telefono con lei quando Gianluca Soncin è entrato in casa, usando una copia delle chiavi, e l’ha uccisa a coltellate. Francesco aveva ricevuto una richiesta di aiuto da Pamela. Ha chiamato la polizia, ma non è riuscito a salvarla: «In questo momento sto cercando di essere lucido e trovare il coraggio di andare avanti. Perché questo è quello che fa un uomo coraggioso. Quelli coraggiosi non accoltellano le donne». 🔗 Leggi su 361magazine.com
Approfondisci con queste news
Il femminicidio di Pamela Genini a Milano. Stefania Bartoccetti (Telefono Donna): «Le donne sono più consapevoli ma non basta. Bisogna che l'uomo impari cos'è il vero amore». L'articolo di Elisa Campisi https://buff.ly/lLp6Vqe - X Vai su X
L'ex di Pamela Genini | Il Caffè di Massimo Gramellini - facebook.com Vai su Facebook
Pamela Genini, ex volto della tv uccisa dal suo ragazzo. Luxuria sotto choc - Vittima di femminicidio, l’ex concorrente de ‘L’Isola di Adama ed Eva’ è stata assassinata da Gianluca Soncin: il ricordo di Vladimir Luxuria ... Come scrive libero.it
Uomini e donne, Federico torna in studio, la ex Pamela: 'Cerca visibilità, lo conosco' - Tra i cavalieri di Uomini e donne 2025/26 c'è anche un chiacchieratissimo ex tronista: Federico Mastrostefano. Si legge su it.blastingnews.com