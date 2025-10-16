Conferenza stampa ad Austin, in occasione del GP degli USA di F1 (19° appuntamento del Mondiale 2025). Temperature alte in Texas e FIA pronta a intervenire come era accaduto a Singapore per evitare problematiche per i piloti. Sarà un fine-settimana particolare, dal momento che tornerà in scena la Sprint, andando ad alterare l’intero schedule del round americano. Lewis Hamilton è pronto alla sfida: “ Daremo tutto ad Austin e continueremo a migliorare. Ho esaminato cosa c’è da fare credo che ora, con più prestazione dalla macchina, potremo estrarla e fare meglio “, ha dichiarato il britannico. Giorni in cui si fa un gran parlare di un arrivo di Christian Horner, nonostante il contratto di Frederic Vasseur sia stato rinnovato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lewis Hamilton: “Certe voci non aiutano, ma restiamo concentrati”