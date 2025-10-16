Lewis Hamilton | Certe voci non aiutano ma restiamo concentrati
Conferenza stampa ad Austin, in occasione del GP degli USA di F1 (19° appuntamento del Mondiale 2025). Temperature alte in Texas e FIA pronta a intervenire come era accaduto a Singapore per evitare problematiche per i piloti. Sarà un fine-settimana particolare, dal momento che tornerà in scena la Sprint, andando ad alterare l’intero schedule del round americano. Lewis Hamilton è pronto alla sfida: “ Daremo tutto ad Austin e continueremo a migliorare. Ho esaminato cosa c’è da fare credo che ora, con più prestazione dalla macchina, potremo estrarla e fare meglio “, ha dichiarato il britannico. Giorni in cui si fa un gran parlare di un arrivo di Christian Horner, nonostante il contratto di Frederic Vasseur sia stato rinnovato. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Lewis, Ferrari è Ferrari. Lewis Hamilton : "Sì, l’obiettivo è vincere il Mondiale, è da tanto tempo che la Ferrari non vince un Mondiale, non mi ricordo nemmeno da quando. Una Ferrari in pista suscita comunque un’emozione. Non mi viene in mente nessun altro - facebook.com Vai su Facebook
Lewis Hamilton via Instagram - X Vai su X
Hamilton, Austin ti corre in aiuto: la pista dove ha vinto 5 volte per sfatare il tabù podio con la Ferrari - Lewis dopo 18 gare non è mai andato a podio con la Ferrari, ma ora ad Austin (dov'è il più vincente di sempre) spera di invertire la rotta. Da sport.virgilio.it
Ferrari, Hamilton in crisi e le voci su Verstappen fanno sognare i tifosi del Cavallino - Luci e ombre in casa Ferrari dopo il Gp dell'Arabia Saudita sul circuito di Jeddah. Scrive affaritaliani.it
Lewis Hamilton è devastato ma spazza via tutte le voci cattive: “No, io amo ancora correre” - Quantomeno se si restringe il campo al weekend dell'Hungaroring, che ha certificato una prima parte di stagione tutt'altro ... Da fanpage.it