L’evento è un successo Oltre 200 partecipanti alla Petrignano Cross

PETRIGNANO - Ancora un successo per la Petrignano Cross. La manifestazione ciclistica, giunta alla quindicesima edizione, si conferma un riferimento importante nella disciplina a livello interregionale e nazionale. Organizzato in maniera impeccabile dall' Unione Ciclistica Petrignano, l'evento si è svolto domenica 12 ottobre nello splendido scenario del parco dell'Hotel La Torretta. Oltre duecento gli atleti che si sono presentati ai nastri di partenza, suddivisi in ben 22 categorie. Nel corso della gara, oltre ai vincitori delle classifiche, sono stati assegnati anche i titoli regionali e provinciali.

