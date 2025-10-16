L’Europa si prepara alla guerra entro il 2030 | ecco cosa prevede la nuova Roadmap per la difesa Ue
L’Unione europea deve prepararsi alla guerra entro cinque anni e stavolta non si tratta di una semplice, seppur preoccupante, dichiarazione di intenti. Obiettivi, progetti concreti, tempistiche e fonti di finanziamento sono stati già individuati dalla “Defence Readiness Roadmap 2030”, un piano commissionato a giugno dal Consiglio dei capi di Stato e di governo dell’Ue e presentato oggi dall’Alto rappresentante per la politica estera Kaja Kallas, dal vicepresidente esecutivo della Commissione per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia Henna Virkkunen e dal Commissario alla Difesa Andrius Kubilius, che TPI ha potuto visionare in anteprima. 🔗 Leggi su Tpi.it
