Lettera del sindaco di Lettomanoppello sull' omicidio Mancini | Stop all' uso di una tragedia per fare spettacolo e allo sciacallaggio sociale
Una lunga lettera aperta del sindaco di Lettomanoppello Simone Romano D'Alfonso, a nome dell'amministrazione comunale, riguardante l'omicidio di Cleria Mancini, e le polemiche che si sono alzate in merito alla figura dell'ex marito responsabile del delitto. Il sindaco spiega che dopo giorni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Lettera del sindaco di Lettomanoppello sull'omicidio Mancini: "Stop all'uso di una tragedia per fare spettacolo e allo sciacallaggio sociale" - Simone Romano D'Alfonso a nome dell'amministrazione comunale di Lettomanoppello interviene in merito all'omicidio di Cleria Mancini ... Lo riporta ilpescara.it