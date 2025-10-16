Lettera del sindaco di Lettomanoppello sull' omicidio Mancini | Stop all' uso di una tragedia per fare spettacolo e allo sciacallaggio sociale

Una lunga lettera aperta del sindaco di Lettomanoppello Simone Romano D'Alfonso, a nome dell'amministrazione comunale, riguardante l'omicidio di Cleria Mancini, e le polemiche che si sono alzate in merito alla figura dell'ex marito responsabile del delitto. Il sindaco spiega che dopo giorni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

