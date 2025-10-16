Letizia D’Amato nei top manager di Forbes Italia
La savignanese Letizia D’Amato ha ottenuto un prestigioso riconoscimento per la sua attività nel campo della comunicazione: la rivista economica Forbes Italia ha inserito il suo nome nella lista dei 100 Top Manager italiani di successo. Tra i fondatori di DigithON, la più grande maratona digitale del Paese, D’Amato ne è Presidente dal 2019. In dieci anni di attività, DigithON ha offerto a circa 1.000 startup un accesso diretto al mercato e un collegamento concreto con investitori, contribuendo alla crescita di una rete di oltre 3.000 aziende innovative, molte delle quali oggi generano fatturato e hanno raccolto finanziamenti per centinaia di migliaia di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
