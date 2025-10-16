Lesioni precancerogene | il dramma dell' ex volto di Uomini e donne Martina Luchena

Momento delicato per Martina Luchena. L'influencer ed ex volto di Uomini e donne è tornata a comunicare con i suoi follower su Instagram e ha parlato apertamente dei problemi di salute, che sta affrontando da alcuni mesi. Negli scorsi giorni Luchena aveva confessato ai suoi fan di avere scoperto di avere contratto il papillomavirus, ma non aveva fornito ulteriori dettagli sulle sue condizioni e su ciò che la malattia comportava. Ora a distanza di tempo, attraverso i suoi canali social, l'influencer ha raccontato cosa le sta accadendo. L'ultimo difficile anno. " Quest'anno purtroppo è nuovamente stato un anno da dimenticare a livello di salute (non per me, ma per una persona fondamentale nella mia vita) e per questo motivo ho deciso di mettere la salute davanti a tutti e a fare mille accertamenti proprio perché la prevenzione è l'unica arma che noi abbiamo", ha detto attraverso Instagram, svelando di avere contratto il virus: " Dopo 3 anni ho fatto nuovamente il pap test e sono risultata positiva HPV ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

